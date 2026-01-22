Время забыть про нюд: этот маникюр считают новым трендом зимы 2026 (фото)

Посмотрите на восемь вдохновляющих дизайнов.

Металлические текстуры этой зимой повсюду, поэтому неудивительно, что тренд уверенно перекочевал и в маникюр. Все потому, что блестящие покрытия больше не воспринимаются как что-то слишком смелое или исключительно праздничное.

Мастер маникюра Кристина Као рассказала Real Simple, что металлические маникюры уже стали одним из главных nail-трендов сезона. То, что раньше выглядело вызывающе, теперь легко адаптируется под повседневный стиль. Вот 8 актуальных вариантов, которые стоит принять на заметку этой зимой:

Металлические микродетали

Выглядит минималистично, но очень эффектно. Мелкие металлические точки поверх дизайна - например, темного вишневого френча - сочетают хромированный тренд с модой на горошек.

Видео дня

Металлический френч

Достаточно заменить привычный белый край на металлический - и французский маникюр заиграет по-новому. Особенно удачно смотрится с мягкими и неожиданными оттенками вроде ромашкового или кремового.

Оттенок шампанского

Не совсем золото и не совсем серебро - шампанское считается самым универсальным металлическим нейтралом. Он одинаково хорошо сочетается и с повседневными, и с вечерними образами. Главное выбрать деликатный шиммер без грубого глиттера.

Жидкий серебряный хром

Создайте футуристическое настроение для зимних дней. Серебряный хром легко комбинируется с любой одеждой и красиво ловит даже минимальный зимний свет, добавляя настроения в пасмурные дни.

3D-металлические элементы

Объемный nail-дизайн не сдает позиций. Хром на полупрозрачной или молочной основе создаст эффект украшений на ногтях.

Мягкий пютер

Неожиданный, но очень стильный вариант. Пьютер прекрасно вписывается в зимний гардероб с его кожей, шерстью и трикотажем, а также дает легкий блеск и выглядит элегантно.

Радужный металл со звездами

Немного иризации - и зимняя рутина уже не такая серая. Металлическая или хромированная база с микрозвездочками или деликатными символами добавляет характера и делает дизайн более интересным.

Пастельный хром

Идеально подойдет для тех, кто хочет достичь металлического эффекта без чрезмерного блеска. Если металл яркий, то форма и дизайн должны оставаться максимально чистыми.

Ранее популярный украинский дизайнер Андре Тан составил список цветов, которые будут в тренде в 2026 году.

