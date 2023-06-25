Они оказались в шаге от конфуза.

Со знаменитостями, как и с обычными людьми, часто происходят разные конфузы. Например, прямо во время выступления с них может слететь наряд. К счастью, некоторые из них не успели полностью обнажиться перед поклонниками, но кто-то все же не смог вовремя прикрыться.

Надя Дорофеева

Во время выступления на одном из концертов с Нади Дорофеевой слетел блестящий топ. К счастью, артистка надевала его на футболку, поэтому жесткого конфуза не произошло. Певица позвала на сцену помощника, чтобы тот снял с нее топ. Она продолжила выступление.

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Бейонсе

Недавно Бейонсе выступила на концерте в ярко-розовом платье. Однако одна лямка начала сползать с артистки. Танцор заметил, что платье порвалось, поэтому он вскочил перед ней и прикрыл ее, чтобы она не засветила лишнего. Бейонсе вовремя среагировала и прикрыла декольте рукой.

Майли Сайрус

Майли Сайрус обожает откровенные наряды, однако один из них подвел ее. Певица выступала на концерте в топе и мини-юбке, как внезапно порвалась бретелька на топе. Майли отвернулась от зрителей, скинула топ и ушла за кулисы. А вернулась она на сцену уже в красном пиджаке.

Бритни Спирс

С Бритни Спирс часто происходят какие-то конфузы - то она теряет парик на сцене, то с нее слетает платье. На одном из концертов знаменитость едва не потеряла бюстгальтер. Он порвался и слетел с нее, но она вовремя подхватила его и прикрыла им грудь. Однако она обнаженной все же попала на камеры.

Вера Брежнева

На одном из концертов Вера Брежнева потеряла юбку. Если бы не ее молниеносная реакция, то она бы оказалась обнаженной перед толпой поклонников. К счастью, ей удалось спасти ситуацию - она прикрылась черной тканью.

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