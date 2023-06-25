С Дорофеевой слетел топ, а с Брежневой - юбка / коллаж из фото

Со знаменитостями, как и с обычными людьми, часто происходят разные конфузы. Например, прямо во время выступления с них может слететь наряд. К счастью, некоторые из них не успели полностью обнажиться перед поклонниками, но кто-то все же не смог вовремя прикрыться.

Надя Дорофеева

Во время выступления на одном из концертов с Нади Дорофеевой слетел блестящий топ. К счастью, артистка надевала его на футболку, поэтому жесткого конфуза не произошло. Певица позвала на сцену помощника, чтобы тот снял с нее топ. Она продолжила выступление.

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Бейонсе

Недавно Бейонсе выступила на концерте в ярко-розовом платье. Однако одна лямка начала сползать с артистки. Танцор заметил, что платье порвалось, поэтому он вскочил перед ней и прикрыл ее, чтобы она не засветила лишнего. Бейонсе вовремя среагировала и прикрыла декольте рукой.

Майли Сайрус

Майли Сайрус обожает откровенные наряды, однако один из них подвел ее. Певица выступала на концерте в топе и мини-юбке, как внезапно порвалась бретелька на топе. Майли отвернулась от зрителей, скинула топ и ушла за кулисы. А вернулась она на сцену уже в красном пиджаке.

Бритни Спирс

С Бритни Спирс часто происходят какие-то конфузы - то она теряет парик на сцене, то с нее слетает платье. На одном из концертов знаменитость едва не потеряла бюстгальтер. Он порвался и слетел с нее, но она вовремя подхватила его и прикрыла им грудь. Однако она обнаженной все же попала на камеры.

С Бритни Спирс слетел бюстгальтер / Скриншот YouTube

Вера Брежнева

На одном из концертов Вера Брежнева потеряла юбку. Если бы не ее молниеносная реакция, то она бы оказалась обнаженной перед толпой поклонников. К счастью, ей удалось спасти ситуацию - она прикрылась черной тканью.

Брежнева потеряла юбку / Скриншот YouTube

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