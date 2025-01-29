Лицо российского актера заметили в новом трейлере сериала.

В новом сезоне известного американского сериала "Белый лотос" от HBO снялся российский актер Юрий Колокольников. Ранее в картине должен был сыграть роль сербский актер с пророссийской позицией Милош Бикович, известный по сериалу "Гранд", но сейчас стало известно, что вместо него появится другой путинист.

Известно об этом стало из нового трейлера третьего сезона сериала. Пользователи в сети заметили россиянина на кадрах в ролике. В частности, он появляется на вечеринке и во время съемок в бассейне. В то же время в перечне актеров на сервисе для оценки кино IMDb, которые приняли участие в "Белом лотосе", имени Колокольникова нет.

Ранее он уже снимался в четвертом сезоне "Игры престолов", где сыграл эпизодическую роль, а также в фильмах "Перевозчик: Наследие", "Стреттон", "Гантер Киллер", "Призрачная шестерка" и "Крейвен-охотник". Из-за участия в иностранных лентах и работы в Голливуде россиянин сравнивал себя с Путиным, поскольку считал себя таким же популярным как диктатор. Он не говорит о войне и молчаливо поддерживает нападение оккупантов на Украину.

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"Когда создатели "Игры престолов" анонсировали новый сезон с моим участием, начался такой шквал и бум. Не ожидал такого масштаба! Помню, была большая конференция с представителями всех медиа, и я на ней, по моему мнению, был как Путин", - говорил ранее Колокольников российскому изданию "Дзен".

Как известно, в третьем сезоне "Белого лотоса" ранее получил роль сторонник "русского мира" Быкович. Он получал награду от Путина и часто снимается в российских картинах, а также приезжал в аннексированный Крым в 2021 году. В том же году он стал гражданином РФ.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины отреагировало на его участие в сериале и обратилось с заявлением к HBO. Уже позже кинокомпания заявила, что на место Быковича взяла болгара Костова.

Что известно о "Белом лотосе"

Первый сезон вышел в 2021 году и рассказывал о гостях и персонале роскошного отеля "Белый лотос" на Гавайях. В картине показана неделя из жизни героев, у каждого из которых за плечами много проблем и переживаний. Главные роли исполнили Мюррей Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Сидни Суини, Стив Зан и другие.

Второй сезон, который вышел в 2022 году, рассказывает о новой группе туристов. На этот раз события происходили в отеле этой же сети на Сицилии в Италии. Тогда главные роли исполнили Тео Джеймс, Обри Плаза, Уилл Шарп, Меган Фаги, Адам Димарко, Хейли Лу Ричардсон, Ф.Мюррей Абрахам, Том Холландер и другие. После премьеры "Белый лотос" получил 10 премий "Эмми" и "Золотой глобус".

Напомним, ранее вышел трейлер украинского фильма "Мышеловка". Стало известно, когда ждать украинский триллер с Кулиничем и Грабаром.

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