Путинист назвал "достойной наградой" внесение его в "черный список" Минкульта.

Российский актер из Киева Никита Джигурда, попавший в "черный список" Министерства культура и стратегических коммуникаций Украины, прокомментировал эту новость. Одиозный шоумен, который предал Украину и стал на сторону оккупантов, назвал это "достойной наградой".

Путинист известен своими скандальными выходками и антиукраинской позицией. Он поддерживает кровавую политику Кремля и нападение захватчиков на Украину. Более того, он даже сам рвался воевать против украинцев. За приезд на оккупированные территории и помощь террористической армии его признали лицом, несущим угрозу нацбезопасности Украины.

Z-патриот в комментарии для пропагандистского издания RTVI указал, что считает такое признание "достойной наградой" для себя. А также в стиле кремлевской пропаганды назвал украинцев "людоедскими бандеровцами".

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"Включение моей фамилии в список артистов, которые представляют угрозу нацистскому режиму, захватившему власть в Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины", - выдал очередную порцию бреда фанат путинского режима.

Он наплел, что "родился в Советской Украине", а не в "бандеровской окраине", а также, что свой выбор он сделал еще в 2014-м, когда поддержал убийство мирных украинцев.

Ранее Джигурду исключили из Союза кинематографистов Украины и внесли в базу "Миротворец". С тех пор он приезжал на Донбасс, куда привозил помощь оккупантам. Продажный артист продолжает подпевать Путину и заявлять, что якобы "победа" за РФ.

К слову, кроме Джигурды, в "черный список" Минкульта ранее также попали фанаты Путина Олег Газманов, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Сергей Безруков, Надежда Бабкина, Владимир Машков и другие. Сейчас в перечень внесено примерно 250 человек.

Напомним, ранее Джигурда приехал в Волноваху хвалить Россию. Украинский ведущий Дмитрий Бедняков отреагировал на визит путиниста во временно оккупированный город и высмеял фрика.

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