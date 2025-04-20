Популярная украинская певица Юлия Юрина до сих пор является гражданкой России, несмотря на то, что в нашей стране она живет уже 13 лет. Артистка раскрыла, какое наказание на родине ей грозит за ее деятельность в Украине и открытое осуждение путинского режима.
Исполнительница прославилась как участница электро-фолк группы YUKO. Сейчас она выступает сольно. В 2022 году звезда продемонстрировала четкую проукраинскую позицию и сейчас активно помогает военным.
В интервью для проекта "СучЦукрМуз" Юрина отметила, что, несмотря на ее взгляды и позицию относительно войны, ее гражданство России остается бременем для нее. Она призналась, что уже много лет живет со страхом преследования со стороны российских властей.
Девушка понимает, что за ее деятельность в Украине, публичные высказывания против Кремля, участие в различных событиях, помощь ВСУ ей грозит наказание в стране-агрессоре. В частности, там артистку могут посадить на большой срок.
"Люди не думают о том, что я до сих пор являюсь гражданкой России, и что каждое мое действие, все, что я делаю здесь, - это уже 20 лет тюрьмы", - поделилась Юрина.
Особенную угрозу для жизни и свободы певицы несет ее участие в патриотических мероприятиях. Недавно во Львове она выступала на вечере памяти погибших героев. Во время события звезда исполнила гимн Украинской повстанческой армии. После выступления к ней обратился ее друг Саша Колмен Сердюк. Он сказал: "Если все будет плохо, то тебя первую повесят".
Напомним, ранее Юлии Юриной отказали в получение украинского гражданства. Певица уже 13 лет живет в Украине и активно высказывает о гражданской позиции, а также волонтерит. Однако, несмотря на многочисленные попытки, паспорт ей до сих пор не выдали. Исполнительница прокомментировала очередной отказ и отметила, что в дальнейшем будет пытаться получить украинский паспорт. Позже на ситуацию с артисткой отреагировали в миграционной службе. Там объяснили, при каком условии она может стать гражданкой Украины во время войны.