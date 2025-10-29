В сети активно обсуждают популярную украинскую блогершу Еву Коржик. Пользователи нашли старые фото девушки и раскритиковали ее гражданскую позицию. Под хейт попал и известный бренд.
Недавно украинский бренд BAZHANE презентовал новую коллаборацию с Евой Коржик и попал на общественное осуждение. В соцсети Threads распространили фото блогера в подростковом возрасте на фоне флага "ЛНР", поинтересовавшись у представителей бренда, устраивает ли их подобная позиция инфлюенсера.
"BAZHANE, как вам ваша амбассадорка? Ее ценности соответствуют вашим?" - говорится в заметке.
К обсуждениям присоединилась и скандально известная блогер Елена Мандзюк, отметив, что бренды часто не обращают внимание на гражданскую позицию известных личностей.
"Проблема на самом деле не в Еве и ей подобным, а в том, что украинский бизнес выбирает таких, как она для сотрудничества. Бренды часто не хотят работать с ветеранами, военными, волонтерами, с блогерами, которые нонстоп рассказывают о войне и борются против всего российского. Выбирают равнодушных, но хорошеньких, голубей мира, которые ни слова под своими фото о войне..." - написала Мандзюк.
На волну возмущения отреагировала и сама Ева Коржик. Блогер отметила, что сейчас полностью осознает свою ошибку, однако, в 2014 году она была подростком, которая находилась под влиянием российской пропаганды.
"Фото меня в подростковом возрасте, когда я находилась под влиянием российской пропаганды, не имеет ничего общего со мной сегодня. Я четко определила свою позицию и всячески поддерживаю нашу страну", - прокомментировала Ева.
Однако, в результате скандала бренд BAZHANE и Коржик все же разорвали сотрудничество. Блогерша заверила, что весь свой гонорар перечислит на нужды ВСУ.
Также УНИАН писал, что украинская модель Вера Бошкова стала лицом бренда Кайли Дженнер.