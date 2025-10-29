Вышел 28 сезон популярного мультсериала.

Создатели популярного мультсериала "Южный парк" снова шокировали скандальным сюжетом. Они подготовили новый эпизод о Дональде Трампе.

Как пишет Variety, авторы сериала отказались от традиционной схемы релизов, которая должна была включать спецэпизод к Хэллоуину. В этом году они выпустят на праздник очередную сатирическую серию, посвященную президенту США Дональду Трампу.

Второй эпизод 28 сезона под названием "Женщина в шляпе" расскажет о сносе политиком восточного крыла Белого дома. На этом месте он запланировал построить новый бальный зал. Также в серии появится герой Сатана.

Неожиданно премьера этой серии была отложена на несколько дней. Хоть создатели и не объяснили детальную причину переноса, вполне вероятно, что они внесли некоторые корректировки.

Стоит отметить, что мультсериал "Южный парк" является одним из самых длинных, ведь он выходит непрерывно с 1997 года. Недавно состоялась премьера уже 28 сезона, который полностью сосредоточен на критике Дональда Трампа и политики его администрации.

Создатели даже изобразили "роман" действующего президента США с Сатаной. Этот сюжетный поворот окончательно разозлил Белый Дом, представители которого назвали сериал лицемерным и потребовали удалить возмутительный контент.

