У артистки сильно отек глаз в день съемок.

Украинская певица Алина Гросу рассказала о проблемах со здоровьем, которые случились в съемочный день.

В своем Instagram артистка опубликовала фото и видео, на которых показала, как выглядит сейчас. В частности, у Алины возникли проблемы с левым глазом - он отек и покраснел.

"Это трэш... Через несколько часов съемки, а у меня беда с глазом. Даже открыть его полностью не могу... Сижу в "скорой". Это просто такая беда", - написала Гросу.

Позже Алина отметила, что нет возможности перенести съемочный процесс на другой день. Поэтому начала думать, как все же быть в кадре с покрасневшим глазом.

"Есть несколько вариантов, как сниматься: как пират или в очках, или с контрастным светом, чтобы не видно было лица. Это жесть! За что? У нас просто нет других дней для съемок. У меня глаз плачет... Я очень не люблю, когда что-то запланированное не сбывается", - добавила певица.

К слову, артистка позже добавила, что врачи диагностировали царапину на роговице. Это произошло из-за наращивания ресниц.

"У меня просто выпала ресница. Я думала, что она мне натирает и пыталась ее вынуть, а она мне поцарапала роговицу. И сейчас антибиотики назначили, сказали: "Следите", - рассказала Алина.

Напомним, ранее Алина Гросу объяснила, почему скрывает лицо своего мужа. Певица отметила, что никогда не верила в суеверия, однако заметила, что отношения всегда ухудшаются, когда она начинает о них рассказывать.

