Сеит-Бекиру исполнилось 34 года.

Известная украинская певица Джамала растрогала поклонников новым сообщением. Звезда поздравила своего мужа с днем рождения и показала трогательные фото с ним.

Джамала опубликовала нежное поздравление в своем блоге в Instagram. Она пожелала мужу счастья и заверила, что всегда будет рядом.

"Если ты упадешь, буду здесь рядом я. Сила в тебе, больше чем твои боли. Нарисую свет, если все станет черным. С Днем рождения, любимый!" - написала она.

В честь праздника артистка поделилась семейными фото. На кадре можно заметить Джамалу в объятиях Сеит-Бекира. Супруги выглядят счастливыми и влюбленными.

В комментариях звездную семью поздравили друзья, коллеги и поклонники, засыпав их комплиментами и пожелав счастья.

Стоит отметить, что Сеит-Бекир Сулейманов отметил 34-й день рождения. С певицей Джамалой он женился в 2017 году. Пара проживает вместе в Киеве и воспитывает троих сыновей - 7-летнего Эмира-Рахмана, 5-летнего Селима-Гирая и 1,5 летнего Алима Сеит-Бекира.

Напомним, что Джамала в этом году стала музыкальным продюсером Национального отбора на "Евровидение". На днях уже завершился этап приема заявок, в связи с чем певица высказала свое мнение относительно полученных песен.

