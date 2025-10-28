До сих пор ходят слухи, что артистка живет за границей.

Украинский певец Игорь Целип случайно наткнулся на интересную деталь во время благотворительного тура в Италии. Артист остановился в арендованной квартире в Риме и на домофоне увидел табличку с надписью "Rоtaru Sofia".

Как рассказал исполнитель, жилье бронировали через онлайн-сервис с целью сэкономить средства на проживании, чтобы больше собранных денег передать на нужды ВСУ.

"Я поселился в обычном арендованном жилье, ничего особенного. Но когда увидел у дверей табличку с именем Софии Ротару, то, честно, удивился. Я не знаю, действительно ли это она, или просто совпадение, но если так - то это очень классно, потому что я уважаю ее творчество и вырос на ее песнях", - отметил он.

Артист подчеркнул, что не имел целью разглашать чьи-то личные данные, а просто поделился забавным и интересным случаем, который произошел во время тура.

Ранее известный телеведущий Алексей Суханов рассказал, действительно ли София Ротару живет в Украине во время войны.

Напомним, как писал УНИАН, украинский певец Игорь Целип призвал запретить въезд артистам-"предателям". Он резко раскритиковал тех, кто выбрал комфорт в России вместо того, чтобы стоять на стороне своего государства. По его мнению, среди таких "предателей" - Анна Асти, Таисия Повалий, Регина Тодоренко.

