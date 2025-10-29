Раньше блогер допускал бартер с топовыми артистами.

Известный украинский визажист, певец и блогер Егор Андрюшин раскрыл свои расценки. Перевоплощение от него стоит от 1 тысячи долларов, а макияж - 200 долларов.

"Я уже немного зажрался... Сейчас большинство заказов - за деньги", - признался он в шоу "День со звездой".

По его словам, раньше он допускал бартер с топовыми артистами. Сейчас же он должен быть, как сказал Андрюшин, "действительно креативным".

Также визажист поделился, что в неделю тратит на косметику 20-30 тысяч гривень:

"Эти расходы полностью окупаются, ведь позволяют создавать качественные перевоплощения для клиентов".

Напомним, ранее Егор Андрюшин впервые заговорил о личной жизни:

"Когда мне говорят: "А мне 20 лет, у меня уже было 20 отношений, 20 девушек, 30 парней, развод, дети", - то для меня это немного странно и страшно. Это поверхностно. Для меня качество важнее этих поверхностных муток. Мутки у всех были, есть и будут. А для меня важна человечность, какая-то честность и глубина".

Блогер признался, что сейчас его сердце "не совсем свободно", и ему кажется, что он даже влюблен.

