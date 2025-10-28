В Konami сразу же забраковали предложение Вачовски.

Создатели "Матрицы" когда-то хотели, чтобы игру по их фильму сделал сам Хидео Кодзима. Об этом рассказал бывший вице-президент по лицензированию Konami Кристофер Бергстрессер в интервью Time Extension.

По его словам, Лана и Лилли Вачовски позвонили в японский офис Konami и предложили обсудить возможную адаптацию. Режиссёры приехали лично, взяв с собой концепт-художника, и сказали Кодзиме, что мечтают, чтобы именно он занялся игрой по "Матрице".

Но руководство Konami быстро охладило их энтузиазм: управляющий директор подразделения Кадзуми Китауэ коротко ответил: "Нет".

Видео дня

Как вспоминает Бергстрессер, встреча прошла дружелюбно, и команда всё же вместе сходила на японскую премьеру фильма и последующую вечеринку.

Позже Кодзима в дневниках разработки Metal Gear Solid 2 действительно упоминал, что виделся с Вачовски в день выхода "Матрицы" в Японии, но не раскрывал деталей.

Ранее Хидео Кодзима объяснил, зачем использует искусственный интеллект в создании игр. Применять ИИ-технологии в творческих вопросах легендарный геймдизайнер не собирается.

Кроме того, недавно Хидео Кодзима признался, что хочет стать первым, кто отсканирует настоящего призрака для игры. Геймдизайнер рассказывает, что уже однажды призвал призрака к себе в студию, после чего пошёл в храм, чтобы не навлечь на игру проклятие.

Вас также могут заинтересовать новости: