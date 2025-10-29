Крис Эванс и Альба Баптиста пока не раскрывают пол ребенка.

Голливудский актер Крис Эванс, который известен по роли Капитана Америка в фильмах киновселенной Marvel, впервые стал отцом.

Как отмечает издание TMZ, его 28-летняя жена Альба Баптиста родила ребенка, пол которого пока не раскрывают. Известно, что первенец появился на свет в штате Массачусетс. К слову, сами новоиспеченные родители пока не комментируют пополнение в семье.

Что известно о Крисе Эвансе

В школьные годы увлекался театром, после чего переехал в Нью-Йорк. Именно там Крис начал свою актерскую карьеру, снимаясь в телесериалах и молодежных фильмах. Позже мировую славу Эванс получил благодаря роли Капитана Америки в киновселенной Marvel. Также известными фильмами актера являются "Ножи наголо", "Солнечный свет", "Мстители" и многие другие киноленты.

Что касается его личной жизни, то Крис женился на Альбе в 2023 году. Их свадьба была камерной - только для ближайших родственников и друзей. Кстати, до свадебной церемонии пара встречалась 9 месяцев.

