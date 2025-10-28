Певица официально была замужем только раз.

Украинская певица Ирина Билык не исключает, что может выйти замуж во второй раз. Она верит, что в ее жизни "что-то странное и очень красивое еще обязательно произойдет". Именно потому она пока не снимает документальный фильм о себе.

"Я настолько верю в судьбу и думаю: как это - снимем фильм, а не будет еще одной какой-то моей свадьбы? Ну как это?" - отметила она в комментарии для программы "Быть звездой".

Билык добавила, что не может долго оставаться одна:

"И хочу, чтобы хороший мужчина взял меня за руку, и это попало в мою судьбу, в мой фильм".

Как известно, Ирина Билык официально была замужем только раз. Ее избранником был ​​российский фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. У них есть общий сын Табриз, который появился на свет благодаря суррогатному материнству.

Напомним, недавно Ирина Билык сделала неожиданное признание о любви и вызвала "бурю" в сети. Она поинтересовалась у своих подписчиков, согласны ли они с таким утверждением: "Чтобы научиться любить, нужно научиться страдать".

