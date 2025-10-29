Нелли Фуртадо 25 лет выступала на сцене.

Канадская певица Нелли Фуртадо, которая известна хитами "Say It Right" и "Give It To Me", объявила о завершении музыкальной карьеры.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Сначала артистка вспомнила, как зарождался ее творческий путь и показала архивное фото.

"25 лет назад вышел мой первый альбом. На первом слайде мне 20 лет, собираюсь сыграть свой первый концерт как профессиональный артист на Lilith Fair. Я сходила в магазин и купила это розовое платье и блестящие туфли на платформе, чтобы выступить", - написала Нелли.

Однако сейчас Фуртадо хочет завершить свой творческий путь и сосредоточиться на целях, "соответствующих" периоду жизни. Она обратилась ко всем своим поклонникам с такими словами:

"Я благодарна за все годы веселья и настоящего чуда. Безграничная благодарность всем, кто когда-либо слушал мою музыку и посещал любое мое шоу. Я люблю вас и ваши открытые сердца! Также спасибо всем тем, кто так упорно работал, чтобы помочь мне осуществить мои мечты на творческом уровне".

К слову, поговаривают, что причиной завершения карьеры стал постоянный хейт относительно фигуры звезды. Известно, что Нелли за последние годы набрала вес.

Что известно о Нелли Фуртадо

Нелли в 2000 году выпустила свой дебютный альбом "Whoa Nelly!", а ее песня "Like a Bird" стала настоящим хитом. Впоследствии ее композиции активно ротировались в хит-парадах и получали немало наград и наград - песни Фуртадо были в Тор-30 многих американских чартов, вошли в 10-ку Billboard Hot 100.

В 2006 году она выпустила новую пластинку "Loose", в которой был танцевальный трек "Give It to Me" с Джастином Тимберлейком.

К слову, Фуртадо также стала обладательницей премии "Grammy Awards" в 2002 году, в через пять лет "BRIT Awards" и "MTV Europe Music Awards".

