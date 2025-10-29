Вадим также оценил зятя-иностранца.

Муж известной украинской певицы Оли Поляковой - Вадим Буряковский - высказался о замужестве старшей дочери Марии в США.

Не секрет, что в июле этого года 20-летняя девушка вышла замуж. Избранником Маши стал музыкант Эден Пассарелли. Ее отец отметил, что не влиял на выбор дочери, ведь она находится далеко от дома.

"Я по ней скучаю, но она уже взрослая - что я должен ей говорить? Она уже далеко и мы ничего не могли поделать. Зять - музыкант, симпатичный парень. А дальше будем смотреть по делам", - отметил Вадим в проекте "Наедине с Гламуром".

Мужчина также признался, что плохо знает английский язык, чтобы свободно общаться с зятем.

К слову, Оля Полякова и Вадим Буряковский уже более 20 лет в браке. Супруги воспитывают двух общих дочерей: 20-летнюю Машу, которая сейчас учится в Беркли и 14-летнюю Алису, которая также планирует получать образование за рубежом и выбрала уже себе будущую профессию.

Напомним, ранее Оля Полякова эмоционально отреагировала на слухи о беременности ее старшей дочери. Певица призналась, что еще не готова сейчас становиться бабушкой.

