Составлен гороскоп на 28 октября 2025 года по восточному календарю. Шесть китайских знаков Зодиака встретят мощную волну удачи и процветания. Этот день пройдет под влиянием энергии Успеха, когда на небе господствует Металлическая Лошадь, месяцом управляет Огненная Собака, а годом - Деревянная Змея, пишет YourTango.

Когда впереди идет Лошадь, смелость сочетается с решительностью. А если это совпадает с Днем Успеха, результаты приходят быстрее, чем можно было ожидать. Все, над чем вы трудились тихо и терпеливо, начинает приносить плоды. Наступает тот момент, когда вы слышите заветное "да" и чувствуете, что удача снова дышит вам в спину.

Лошадь

Вторник - ваш настоящий день силы, Лошадь. Энергия вашего собственного знака открывает перед вами нужные двери. Успех приходит через инициативу: начатый разговор оказывается судьбоносным, риск наконец оправдывает себя, а смелый шаг приносит долгожданный результат.

Гороскоп на сегодня обящает, что кто-то по достоинству оценит ваш потенциал. Возможно, вам доверят больше, улучшат условия или позволят занять место, к которому вы долго готовились. Все движется вперед - и это движение заслужено.

Тигр

Вы перестаете ждать разрешения на успех, и именно это притягивает его к вам. Энергия месяца Огненной Собаки усиливает вашу решительность, а День Успеха превращает стремление в конкретные достижения.

Сегодняшние результаты могут проявиться в виде финансового роста, признания или возвращения внутренней свободы. Судьба откликается на вашу смелость, показывая, что уверенность - лучший магнит для удачи.

Собака

Ваша постоянство и преданность приносят заслуженные плоды. Кто-то замечает ваш труд, поддерживает и помогает снять тяжесть с плеч. То, что раньше казалось борьбой, теперь становится легким и естественным.

Удача придет через доброжелателя - друга, коллегу или человека, готового защитить вас в нужный момент. Во вторник вы ощутите, что теперь не нужно добиваться всего в одиночку. Поддержка и признание создают новые возможности.

Кролик

То, чего вы опасались, неожиданно укрепляется и приносит ощущение стабильности. Сомнения уходят, а на смену им приходит уверенность и чувство безопасности.

Энергия этого дня возвращает вам веру в завтрашний день. Именно из этого состояния рождаются правильные решения. Действуйте - пишите, договаривайтесь, открывайтесь новому. Как только вы перестанете ждать худшего, удача проявится почти мгновенно.

Змея

Для вас этот день - символ признания. Кто-то наконец замечает вашу мудрость, настойчивость и внутренний блеск. Это может проявиться в виде похвалы, повышения, предложения или особого отношения.

Вокруг вас меняется атмосфера: вы больше не ждете одобрения, а сами выбираете, где хотите проявиться. Эта уверенность становится магнитом для денег, успеха и благосклонности судьбы.

Свинья

Вы наконец получаете доказательство того, что ваши добрые поступки и усилия не прошли даром. То, что когда-то остановилось, вновь приходит в движение. Возвращается шанс, на который вы уже почти перестали надеяться.

Этот день приносит вам устойчивость и веру в себя. Там, где раньше было чувство неопределенности, теперь появляется прочная основа. Все начинает складываться правильно - и вы чувствуете, что настал ваш момент.

