Продюсером ленты выступил признанный мастер жанра хоррор Майк Флэнаган.

Прошло уже 26 лет с тех пор, как малобюджетный, почти любительский и при этом безумно реалистичный фильм ужасов "Ведьма из Блэр" популяризировал поджанр хоррора "найденные пленки" (found footage). За уже почти три десятилетия многие другие ленты и авторы заявили о своих правах на эту хоррор-территорию, путешествие куда то и дело держит зрителей в напряжении. А самым новым таким проектом является фильм "Проклятие Шелби Оукс" (Shelby Oaks), который стартует в кинотеатрах Украины 30 октября 2025 года.

УНИАН вместе с украинским дистрибутором Adastra Cinema рассказывает, что известно об этом независимом кинопроекте, который еще на этапе создания смог привлечь внимание настоящего мастера хоррора Майка Флэнагана ("Доктор Сон", "Жизнь Чака", сериалы "Призраки дома на холме", "Падение дома Ашеров") и студии Neon ("Паразиты", "Лонглегс", "Обезьяна").

О чем фильм

В центре истории – женщина по имени Мия (Камилль Салливан), которая отчаянно пытается отыскать свою младшую сестру Райли (Сара Дурн). Та была участницей YouTube-команды исследователей "Паранормальные параноики", которая пропала без вести во время расследования в заброшенном городке Шелби Оукс где-то в лесах штата Огайо. Впоследствии других членов команды нашли жестоко убитыми, но Райли среди них не было. Сюжет причудливо переплетает рассказ о попытках Мии узнать судьбу сестры с "найденными" отрывками записей с камер Райли, которые зафиксировали жуткие моменты ее расследования.

Видео дня

YouTube-кинокритик, который стал режиссером

Автором сценария и режиссером "Проклятие Шелби Оукс" является популярный англоязычный YouTube-киноблогер Крис Стакманн (2М подписчиков, 785М просмотров). Он рассказывает, что своим фильмом, во-первых, хотел почтить культовые found footage-проекты – ту же "Ведьму из Блэр", а, во-вторых, обратиться к феномену популярности документалок о нераскрытых тайнах, которые в последние годы набирают кучу просмотров на YouTube и других стриминговых сервисах.

И хотя Стакманн соглашается, что гениальность маркетинговой кампании "Ведьмы из Блэр" – когда зрители не могли быть уверены, являются ли кадры постановочными или настоящими, – "никогда невозможно повторить", он все же увидел возможность сделать что-то новое в этом жанре. А именно – сосредоточился на исследовании темы распространения хоррор-историй в интернете конца 1990-х – начала 2000-х: времен, когда вместо соцсетей были анонимные тематические форумы, а ИИ, способного реалистично изобразить что угодно и где угодно, вообще не существовало.

Режиссер вспоминает, как в те времена хоррор органично развивался в сети через страшные истории, которыми люди делились на форумах, а затем – через скример-видео на YouTube. Позже фильмы вроде "Слендермена" (2018) пытались адаптировать популярные хоррор-мемы в киноформат, но "Проклятие Шелби Оукс" делает несколько иное. А именно – сосредотачивается на людях, которые создавали эти интернет-"ужастики".

"Я еще не видел, чтобы ранний период YouTube исследовали в фильмах, особенно сквозь призму ужасов", – подчеркивает Стакманн. Во времена, о которых идет речь, YouTube в основном был заполнен реальными кадрами, загруженными с цифровых камер, и тогда людям было гораздо легче воспринимать все увиденное за чистую монету.

"Тогда никто не ожидал увидеть на YouTube компьютерные визуальные эффекты или творения искусственного интеллекта, – говорит режиссер. – Казалось, что ты увидишь что-то настоящее. Помню, как я смотрел такие видео и думал: "Мужик, а что, если инопланетяне действительно существуют? Может все это действительно происходит?".

Сбор денег на съемки и бесплатная локация из "Побега из Шоушенка"

"Мы сняли этот фильм за сумму, которую большинство людей в Голливуде назвали бы ничем", – признается режиссер. Но даже эти деньги надо было где-то взять.

1 марта 2022 года на Kickstarter стартовала фандрейзинговая кампания с целью собрать $250 тысяч на финансирование дебютного полнометражного фильма Стакманна. К концу того же дня ему удалось привлечь $650 тысяч, а в целом сумма сбора в финале составила 1 миллион 390 тысяч 845 долларов.

Это может показаться большой суммой. Но это не так, когда речь идет о съемках кино. Выбирая локации для съемок, Стакманн искал жуткие места, где можно было бы снимать бесплатно. Режиссер сделал ставку на собственные знания самых жутких уголков Огайо – штата, где он вырос, – а также на личные связи, которые он годами выстраивал с разным людьми через свой YouTube-канал.

Так, например, создателям "Проклятие Шелби Оукс" удалось снять одну из ключевых сцен фильма в Государственном исправительном учреждении Огайо в Мэнсфилде, которое бдительные киноманы могут узнать как место действия фильма "Побег из Шоушенка". Как это стало возможным? Благодаря личным связям Стакманна: в 2017 году он снимал видео о "Шоушенке" в этой исторической тюрьме, и с тех пор подружился с человеком, который организовывает там экскурсионные туры с привидениями.

Стакманн старался экономить как только мог, но все равно использовал весь бюджет еще до того, как отснял все, что было в сценарии. Пришлось выкручиваться: режиссер и его команда сократили историю и смонтировали из отснятого материала фильм, пригодный для просмотра. В июле 2024 года это "черновое" "Проклятие Шелби Оукс" получило премьеру на жанровом кинофестивале Fantasia, и именно там фильм увидели представители студии Neon, которые сразу же купили права на дистрибуцию ленты.

"Neon очень заинтересовал мой оригинальный сценарий, – вспоминает режиссер. – Но когда они прочитали его полностью, то вернулись ко мне с вопросом: "Здесь есть несколько вещей, которые ты не включил в фильм, и нам просто интересно, почему". И я ответил: "Потому что у нас закончились деньги". Поэтому Neon оплатила три дополнительных съемочных дня, которые Стакманн использовал, чтобы добавить в фильм экстрадозу хоррора и спецэффектов.

В частности, дополнительный бюджет оплатил больше времени для съемок демонических собак, которые преследуют главную героиню, Мию, во время поисков ее пропавшей сестры. "А еще благодаря Neon у нас был целый день работы с зеленым экраном", – говорит режиссер.

Майк Флэнаган как компас в киноиндустрии

Кроме финансовой поддержки Neon, Стакманн также получил большую помощь от признанного хоррор-кинематографиста и шоураннера Майка Флэнагана, который тоже заинтересовался "Проклятием Шелби Оукс" после фестиваля Fantasia и в итоге стал исполнительным продюсером ленты.

Как оказалось, Стакманн и Флэнаган дружат со времен успеха одного из первых фильмов Майка, хоррора "Окулус", вышедшего в 2013 году. Стакманн рассказывает, что на протяжении съемок "Проклятия Шелби Оукс" регулярно обращался к Флэнагану за советами. А еще называет Майка своим "компасом" в киноиндустрии, который показывает, кому можно доверять в этом бизнесе (а кому нет).

"Если я вспоминал кого-то, с кем должен был встретиться, он говорил: "Я слышал о них плохое. Возможно, не стоит идти на ту встречу". Или наоборот: "Они замечательные! Да, иди на эту встречу в любое время". Это такой специфический тип советов, которые можно получить только от того, кто пережил этот опыт, кто был в этом мире, кто понимает взлеты и падения индустрии. И это мне очень помогло", – признается Стакманн.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 58% одобрения от критиков и 57% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 41 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 4,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

О других кинопремьерах недели читайте в нашем отдельном обзоре.

Вас также могут заинтересовать новости: