Певица поделилась, с кем из коллег никогда не споет дуэтом.

Известная украинская певица Оля Цибульская призналась, с кем из коллег-артистов никогда бы не записала дуэт. Она аргументировала свое мнение.

Цибульская ответила на блиц радиоведущего Славы Демина, в котором был вопрос о возможных дуэтах. На выбор ее дали трех совершенно разных исполнителей таких, как Parfeniuk, Иво Бобул и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

Артистка, не долго думая, отметила, что точно не хотела бы работать с автором хитов "Відриваючись", "Врубай" и "Накоїли" Parfeniuk (настоящее имя - Илья Парфенюк). По словам Цибульской, этот певец не показался ей слишком приятным в общении.

Оля вспомнила, что сталкивалась с молодым исполнителем во время эфира радиостанции, где она работает ведущей утреннего шоу. Она рассказала, что Parfeniuk позволял себе грубые высказывания и пренебрежительное поведение, чем очень испортил впечатление о себе.

"Парфенюк - он хамло. Был у нас в эфире", - отметила Цибульская.

К слову, недавно Оля Цибульская рассказала об отношениях с другим известным украинским артистом Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома. Она отреагировала на слухи о романе с певцом и разговоры об их общем ребенке. Артистка призналась, что на самом деле ее объединяет с Михаилом.

