Телеведущий недавно признался, что у него есть любимый человек.

Известный ведущий Алексей Суханов, который недавно признался, что его сердце несвободно, заговорил о свадьбе.

Не секрет, что 51-летний мужчина ранее уже был женат и прожил в браке шесть лет. И сейчас, по его словам, он не спешит снова официально оформлять отношения.

"Ничего плохого в этом нет - мечтать о свадьбе. Но я сторонник того, чтобы наслаждаться и ценить каждый момент, каждым моментом наполняться. Поэтому у меня нет такой мечты, как свадьба", - рассказал Алексей в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром".

Суханов также добавил, что пока не знает мнение своей второй половинки на эту тему. Однако подчеркнул, что поинтересуется этим вопросом.

"А есть ли эта мечта у моего любимого человека? Вроде, тоже нет. Но я обещаю спросить. И если мой любимый человек мечтает об этом, то это обязательно будет сделано", - подчеркнул телеведущий.

Напомним, ранее Алексей Суханов рассказал, что мечтает усыновить ребенка. Он отметил, что в течение нескольких ближайших лет в его семье может быть пополнение.

