Фотографии с украинкой распространила Кайли Дженнер.

Украинская модель Вера Бошкова стала лицом новой коллекции известного бренда одежды KHY, владелицей которого является американская знаменитость Кайли Дженнер.

В своем блоге в соцсети Threads девушка поделилась новостью о сотрудничестве с брендом. Она призналась, что и сама не может до конца поверить в то, что Кайли Дженнер теперь распространяет фото с ней в своих соцсетях.

"Не думала что мой первый тредс будет такой, но... Кайли Дженнер выложила сторис со мной. Да, это я - та самая украинка для кампейна бренда KHY", - рассказала Вера.

На официальных ресурсах KHY появились кадры с фотосессии Бошковой в одежде из Canvas Collection. Вера одета в total black look - на ней черные брюки, топ и оверсайз худи.

К слову, 22 летнюю модель из Измаила часто сравнивают с 21-летней дочерью Моники Белуччи и Венсана Касселя - Девой Кассель. Сама же украинка не сильно переживает об этом и отмечает, что уверена в себе и своей профессиональности.

"У меня все хорошо с самооценкой. Я считаю себя индивидуальной и красивой, но спасибо всем, кто напоминает мне это", - написала она.

Стоит отметить, что профессиональная модельная карьера Веры Бошковой началась еще в 14 лет. За это время она сотрудничала с такими брендами, как Prada, Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Burberry и многими другими.

