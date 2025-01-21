Сейчас супруги пытаются уладить недопонимания и спасти брак.

Украинская актриса, блогерша и модель Виктория Маремуха рассказала об отношениях со своим мужем - французом Луи, который работает в сфере IT. Знаменитость заговорила о кризисе в браке и какие между ними сейчас отношения.

В своем Instagram звезда сети решила ответить на вопросы подписчиков, которые поинтересовались личной жизнью девушки. В ответе на один из них она отметила, что сейчас они с Луи переживают не самый лучший период, у них начался кризис в браке.

Маремуха дала четко понять, что между ними есть недопонимания, из-за которых пара даже жила отдельно некоторое время. Супруги находились на грани развода, но, несмотря на это, пытались оградить сына Луку от своих проблем. В частности, пара, живя отдельно, составили график, чтобы поровну проводить время с мальчиком.

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До развода дело так и не дошло. Виктория заверила, что они до сих пор находятся в браке и даже начали жить вместе. Они пытаются преодолеть кризис и много работают над отношениями. Как дальше будет складываться личная жизнь актрисы - она не знает. В то же время звезда добавляет, что "время покажет", а нынешние отношения с Луи называет "хорошими".

"Мы вместе, я переехала обратно. Отношения на стадии работы. Как будет дальше, только время покажет", - успокоила поклонников Маремуха.

Как известно, блогерша вышла замуж за француза в июне 2021 года. У супругов в сентябре 2022-го родился сын, которому сейчас уже два года. Не секрет, что влюбленные находятся в свободных отношениях. Несмотря на брак, они договорились, что у них могут быть романы на стороне и при этом они не высказывают никаких претензий друг к другу.

Напомним, ранее Виктория Маремуха призналась, что изменила мужу с актером. Звезда закрутила роман с коллегой находясь в браке с французом.

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