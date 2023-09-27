Модель и ее избранник живут в свободном браке.

Участница второго сезона шоу "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха рассказала о том, почему она согласилась на свободный брак с мужем. Избранник женщины, француз Луи, ей изменил. После этого пара работала психологом, Маремуха сумела забыть обиды и согласилась отказаться от классических отношений.

"Он всегда был в свободных отношениях до мене. И когда мы с ним познакомились, он мне об этом сказал. Я даже не знала, что это такое.... Три года мы были в классических отношениях. Потом у нас случился кризис, у нас не было секса, у меня еще были проблемы со здоровьем", - призналась Маремуха в интервью Марие Ефросининой.

По словам модели, она довольна тем, что у нее свободные отношения с мужем. Она позволяет избраннику спать с другими и при этом не ревнует. Главное, отметила Маремуха, что секс вне брака не должен заканчиваться романтическими отношениями.

"Принять такой вид отношений - это сложное решение, это не легче. Наоборот, тебе действительно нужно доверять человеку, любить его, принимать друг друга и доверять настолько", - пояснила модель.

Она отметила, что не любит ревность, ведь и сама не могла представить, что проживет всю жизнь с одними мужчиной. При этом Маремуха добавила, что у нее с мужем "классный" секс, но ей нравится встречаться и знакомиться с другими мужчинами.

Открытый брак Маремухи и ее мужа - что известно

О свободных отношениях с избранником модель заявила еще в прошлом году. Маремуха не считает секс с другими мужчинами изменой, так же она думает и об интиме своего возлюбленного с другими женщинами.

В сентябре 2022 года модель родила от своего мужа сына. Сейчас же модель отмечает, что больше всего любит именно ребенка, а избранник - на втором месте.

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