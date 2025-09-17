Певица написала новый пост в соцсети.

Известная российская певица Алла Пугачева, которая недавно впервые за много лет дала большое интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, вышла на связь с подписчиками.

Не секрет, что откровенный разговор артистки, в котором она раскритиковала российские власти и осудила кровавую войну, вызвал резонанс. Многие поддержали позицию Аллы Борисовны и поблагодарили ее. Но в Москве уже отреагировали на громкие заявления исполнительницы, в частности, пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила 76-летнюю Пугачеву в лицемерии.

Однако сама звезда публично не отвечала на реакцию людей, но вчера, 16 сентября, написала в своем Instagram так:

"Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь".

К слову, в начале полномасштабного вторжения Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми выехали из РФ. Пара осуждает войну и действия диктатора.

Напомним, ранее Евгений Комаровский эмоционально отреагировал на интервью Аллы Пугачевой и выразил свое восхищение певицей.

