Модель показала фото / instagram.com/tinakunakey
Известная модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует обнаженной.
На снимке девушка лежит на песке с мелкими камушками. При этом звезда позирует обнаженной. Чтобы скрыть грудь, она легла на живот. Поклонникам понравилась фотография Кунаки и они отметили, что она выглядит восхитительно.
Модель показала фото / instagram.com/tinakunakey
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