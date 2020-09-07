Модель показала новое фото.

Известная модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует обнаженной.

На снимке девушка лежит на песке с мелкими камушками. При этом звезда позирует обнаженной. Чтобы скрыть грудь, она легла на живот. Поклонникам понравилась фотография Кунаки и они отметили, что она выглядит восхитительно.

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Автор: Диана Могилевич