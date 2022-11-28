Солистка известной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая у себя в Instagram-блоге похвасталась результатами изменений во внешности. Артистка решила покрасить волосы, но для этого ей не пришлось обращаться в салон красоты - она сделала все сама в домашних условиях.
"Впервые за все эти дни выбралась в цивилизацию. До этого пыталась поймать связь рано утром у трассы за городом. Такие теперь развлечения. А еще я успела покрасить волосы. Сама. Что скажете?" - написала Александра.
Мнения поклонников по поводу нового образа Зарицкой разделились.
Реакция соцсетей
- "Я аж испугалась"
- "Что с бровями?"
- "Вы такая уставшая, но все равно красотка!"
- "Вам очень идет!"
- "Вы очень красивая и настоящая! Спасибо вам за это!"
Отметим, "Kazka" - это украинская поп-группа, созданная в 2017 году. В ее состав входят вокалистка Александра Зарицкая, сопилкарь Дмитрий Мазуряк и мульти-инструменталист Никита Будаш. Известна группа своими композициями "Свята", "Плакала", "М’ята", "I AM NOT OK" и другими. В 2022 году на проекте "Голос країни" участница от команды Александры Зарицкой одержала победу.
Напомним, солистка KAZKA рассказала о романе с украинским музыкантом.