Александра Зарицкая решила покрасить волосы. Поскольку сейчас по всей стране перебои со светом, она сделала это в домашних условиях самостоятельно.

Солистка известной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая у себя в Instagram-блоге похвасталась результатами изменений во внешности. Артистка решила покрасить волосы, но для этого ей не пришлось обращаться в салон красоты - она сделала все сама в домашних условиях.

"Впервые за все эти дни выбралась в цивилизацию. До этого пыталась поймать связь рано утром у трассы за городом. Такие теперь развлечения. А еще я успела покрасить волосы. Сама. Что скажете?" - написала Александра.

Мнения поклонников по поводу нового образа Зарицкой разделились.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Я аж испугалась"

"Что с бровями?"

"Вы такая уставшая, но все равно красотка!"

"Вам очень идет!"

"Вы очень красивая и настоящая! Спасибо вам за это!"

Отметим, "Kazka" - это украинская поп-группа, созданная в 2017 году. В ее состав входят вокалистка Александра Зарицкая, сопилкарь Дмитрий Мазуряк и мульти-инструменталист Никита Будаш. Известна группа своими композициями "Свята", "Плакала", "М’ята", "I AM NOT OK" и другими. В 2022 году на проекте "Голос країни" участница от команды Александры Зарицкой одержала победу.

Напомним, солистка KAZKA рассказала о романе с украинским музыкантом.

Вас также могут заинтересовать новости: