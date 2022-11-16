Саша Зарицкая встречается с Павлом Тараненко.

Украинская певица, фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала об отношениях с музыкантом Павлом Тараненко. Она заявила, что ей порой хочется опубликовать с ним романтическую фотографию, но придерживается правила "счастье любит тишину".

"Я из тех зануд, которые не любят особенно рассказывать о личной жизни. Конечно, я живой человек, достаточно эмоциональный. Иногда, в моменты счастья, мне хочется запостить красивое фото или смонтировать общий ТікТок", - сказала Зарицкая в интервью ТСН.

Александра не исключает, что вскоре ей захочется рассказать больше об их отношениях, но пока она хочет оставить их любовь только для них двоих. Поэтому больше никаких подробностей певица не раскрыла.

Видео дня

Александра Зарицкая: личная жизнь

Ранее певице приписывали роман с партнером по "Танцах со звездами" Юрием Мешковым. Хореограф и сам признавался, что певица ему очень нравится, а она, в свою очередь, отвечала ему взаимностью.

Но, как выяснилось, не Юрий покорил сердце солистки KAZKA. Сейчас она состоит в отношениях с другим мужчиной и выглядит очень счастливой.

Напомним, ранее Александра Зарицкая показала, как нежилась с любимым в постели во время отдыха в Карпатах.

Вас также могут заинтересовать новости: