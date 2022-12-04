Неизвестные напали на дом блогерши в Риге.

Известная блогерша София Стужук пожаловалась, что ночью на нее совершили нападение. Во всем она винит некую Юлию, которая, по ее словам, и устроила эту травлю.

В инста-сториз предавшая Украину Стужук рассказала, что неизвестные совершили нападение на ее дом, забросали коктейлями Молотова. В этот момент в доме находились пятеро детей и сама блогерша.

"А цель? Напугать? Или как мне писали: "Чтобы ты и твои выбл***и горели заживо"", - посетовала Стужук.

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Известно, что София вызвала полицию. Чем все закончилось - пока неизвестно.

Позиция Софии Стужук относительно войны в Украине

София Стужук - блогерша-миллионник, среди подписчиков которой было много украинцев и россиян. Однако после 24 февраля она решила молчать о полномасштабном российском вторжении. Девушка вместе со своими детьми сбежала в Ригу, где строит отношения с новым бойфрендом и уже ждет от него ребенка.

Кроме того, София публично открестилась от Украины: "Прошу с этих пор видеть меня человеком, который оттуда (из Украины, – УНИАН) уехал и строит свою жизнь заново. У меня нет планов возвращаться. Я иду дальше. Новым путем".

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