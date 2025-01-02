Джастин Бальдони обвинил издание в клевете.

Скандал вокруг американских актеров Джастина Бальдони и Блейк Лайвли, которые вместе сыграли главные роли в фильме "Все закончится с нами", набирает обороты. Он может стать одним из самых громких в Голливуде. А причиной этому стало то, что артистка подала в суд на коллегу и обвинила его в сексуальных домогательствах во время съемок.

Теперь Бальдони подал иск против издания New York Times, где опубликовали статью о конфликте звезд. Он обвинил авторов материала в клевете, сообщает Variety. Режиссер подал иск на 250 миллионов долларов.

Как известно, в статье говорится, что Лайвли обвинила коллегу в сексуальных домогательствах и уничтожении ее репутации. Он, мол, возводил против нее клевету и хотел обсуждать ее сексуальную жизнь, а также заходил в ее гримерку, когда она кормила грудью. В статье New York Times представлены жалобы актрисы и скриншоты переписок Бальдони и его пиарщиков.

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В ответ на это артист заявил, что в материале ложно подана информация и изображена женщина, которая пострадала от "многомесячных сексуальных домогательств" с его стороны. По его словам, в статье некоторые факты искажены и есть неточности.

"Статья Times почти полностью полагалась на непроверенный и корыстный рассказ Лайвли, передавая его почти дословно, игнорируя при этом множество доказательств, которые противоречили ее утверждениям и разоблачали ее истинные мотивы", - отмечается в иске.

Адвокаты Джастина также указали, что именно Блейк начала "манипулятивную и клеветническую кампанию" против их клиента. Актриса якобы клеветала и распространяла лживые обвинения, чтобы полностью контролировать создание и продвижение фильма "Брось, если любишь".

В дополнение, в иске режиссер ленты обвинил мужа Лайвли - актера Райана Рейнольдса - в агрессивном отношении к нему, сообщает Independent. Знаменитость, мол, "набросился" с руганью на Бальдони после его комментариев в сторону актрисы. Джастин во время съемок спросил у коллеги о ее весе перед сценой, в которой он должен был поднять ее. В документе говорится, что артист, страдающий от проблем со спиной, хотел "убедиться, что он сможет без травм поднять актрису".

Лайвли отказалась сниматься в этой сцене, а комментарии Бальдони неправильно понял Рейнольдс. Он обругал артиста и обвинил его в "пристыживании" жены, которая незадолго до этого родила ребенка.

Комментарий New York Times по иску Бальдони

Представитель издания отвергает все обвинения в клевете. Он отметил, что статья о конфликте звезд является придирчивой и ответственной. Во время ее написания авторы, мол, опирались на факты, оригинальные документы, электронные письма и сообщения. Представитель добавил, что Джастин и его команда не обращались к New York Times относительно неточностей или ошибок в статье. Поэтому медиа планирует защищаться в суде и не будет признавать обвинений.

Напомним, ранее стало известно, что Джастин Бальдони подал в суд не только против американского издания. Актер готовит встречный иск против Блейк Лайвли, который, по словам его адвоката, "шокирует всех".

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