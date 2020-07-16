Украинская "девушка Бонда" раздразнила поклонников голым фото

Ольга Куриленко сфотографировалась голышом.

Украинская актриса Ольга Куриленко опубликовала в Instagram фотографию, где позирует голышом. На снимке обнаженная звезда сидит в центре деревьев и смотрит в сторону. При этом интимные места актриса прикрыла руками и ногами. "Это очень красиво", "Натуральная красота", "Богиня", - написали фанаты. Как сообщал УНИАН, Куриленко в купальнике раздразнила поклонников. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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