"Ух, какая женщина": Куриленко в купальнике раздразнила поклонников (фото)

Украинская "девушка Бонда" показала стройное тело в облегающем боди.

Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко раздразнила поклонников фото в купальнике. Особенно снимок понравился мужской половине ее поклонников.

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Новое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Куриленко лежит в соблазнительной позе. На ней надет темный купальник с невероятно глубоким декольте и узким вырезом до самого низа живота. Волосы артистки распущены, а на лице едва заметен натуральный макияж.

Поклонники остались в восторге от нового фото: "Великолепная молодая леди", "Какая у тебя потрясающая фигура, Олечка!", "Совершенно потрясающе", "Как всегда прекрасна", "Ух, какая женщина!", - отметили фанаты.

Как сообщал УНИАН, ранее Куриленко позировала в откровенном купальнике без бретелек.

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