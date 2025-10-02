Поклонники уже оценили ее старания.

Украинская певица Елена Тополя поразила фанатов украиноязычной версией своей известной песни "Безоружная", которая вышла еще в 2014 году.

В четверг, 2 октября, она опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Обеззброєна". С первых секунд можно заметить, что украинский перевод дал хиту новое дыхание и теперь он звучит как совершенно новая история. Сама Тополя назвала его "поп-роковой исповедью":

"Обеззброєна" - это песня о хрупкости доверия, о тревоге потерять и о невероятной красоте, которая рождается в момент полной открытости".

Видео уже начало собирать комментарии и разнообразные реакции от поклонников творчества Елены:

Видео дня

"Новые краски появились в песне, она превратилась из пастельной в ярко-страстную. И Лена здесь другая, и мне это так нравится".

"Вааау! Роковая версия просто! Полюбила эту песню еще больше".

"Как ни крути, оригинал имел именно вайб тех лет. Здесь хоть и технически все на уровень выше, но того вайба уже нет, к сожалению".

"Какая бомба! Обожаю эту песню, а теперь еще и на украинском! Спасибо! Клип, образ, голос - настоящее эстетическое и слуховое наслаждение!".

Напомним, недавно Елена Тополя кардинально сменила образ, перекрасив волосы в другой цвет.

Вас также могут заинтересовать новости: