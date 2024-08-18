Он ответил, кто помог экс-подопечному выехать из Украины.

Бывший продюсер известного певца Олега Винника Александр Горбенко раскрыл подробности выезда из Украины артиста. Он рассказал, когда на самом деле исполнитель сбежал за границу.

Винник в начале полномасштабного вторжения выехал в Германию, где живет до сих пор. После известия, что Олег возвращается на сцену и выпускает новую песню, выплыли новые детали его побега.

В частности, на новость отреагировал Горбенко и решил раскрыть правду об экс-подопечном в Facebook. По словам продюсера, артист начал бить тревогу еще утром 24 февраля, когда началась большая война. Вместе с женой - певицей Таюне - он выехал из Киева в 7:00 утра в этот день.

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Винник обратился за помощью к Александру. Тогда жена, дочь и теща продюсера планировали выезд за границу. Винник попросил дождаться его. Они пересекли границу 27 февраля. Выезжал Олег из Украины, прячась в авто, чтобы не попасть под горячую руку толпы:

Приехал с тремя огромными чемоданами, скромный чемодан моей семьи с трудом влез в багажник. Бред о том, что кто-то спасал и куда-то вывозил, кроме улыбки у меня и моих близких не вызывает. Моя жена с дочерью, тещей и домашними животными на собственном автомобиле 27 февраля 2024 года пересекла государственную границу Украины. На заднем сидении автомобиля между тещей и дочерью, под синим пледиком лежало дрожащее тело Олежки. Пледик нужен был для маскировки тела, потому что взбешенная тысячная толпа перед границей била стекла и переворачивала автомобили с мужчинами призывного возраста.

После приезда в Германию семья Горбенко осталась в квартире Винника. Однако артист не был гостеприимным и через 4 дня выгнал дочь, жену и тещу экс-продюсера прямо на улицу.

Слова мужа подтвердила Нина Горбенко - жена продюсера. В своем единственном за два года интервью Олег заявлял, что покинул Украину 26 февраля и вывозил с собой много людей. Женщина отметила, что Винник врал и на самом деле уехал на день позже.

"Я та самая жена и могу подписаться под каждым словом. Кстати, этот человек в своем нелепом интервью называет датой своего выезда 26 февраля. Но выезжали мы 27 февраля. "Я вывозил много людей"... Посмешище", - указала Нина.

Напомним, ранее известные продюсеры ответили, сможет ли Винник вернуть былую популярность.

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