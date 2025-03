Знаменитость впервые за свою многолетнюю карьеру выступит в Украине.

Знаменитый канадский рок-музыкант Нил Янг вместе с группой Chrome Hearts впервые приедут в Украину. Артисты запланировали концерт в нашей стране, который будет абсолютно бесплатным.

Об этом исполнитель объявил на своем официальном сайте. Знаменитость планирует отправиться в гастрольный тур по Европе "Love Earth Tour", который начнется выступлением в Украине. Пока точная дата и место проведения концерта неизвестно. По словам Янга, сейчас продолжаются переговоры по организации его выступления в нашей стране.

Все подробности, как только они станут известны, он объявит на своем сайте. В объявлении о шоу в Украине музыкант добавил фразу: "Продолжайте рок-н-ролл в свободном мире". Вероятно, таким образом артист хотел поддержать украинцев. Стоит также указать, что этот концерт будет первым в Украине за время карьеры Нила.

"Нил Янг и Chrome Hearts откроют предстоящий европейский тур Love Earth Tour в Украине бесплатным концертом для всех желающих! Сейчас мы ведем переговоры. Продолжайте рок-н-ролл в свободном мире!" - говорится на сайте звезды.

Можно предположить, что Янг решил устроить выступление в Украине после событий 28 февраля в Белом Доме, США. Как известно, в этот день состоялись переговоры президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа относительно войны в Украине, однако они велись на повышенных тонах и завершились досрочно. После этого немало мировых звезд поддержали украинского лидера и призвали мир помогать нашей стране, были и те, кто даже высмеял Трампа.

К слову, рок-музыкант начал свой музыкальный путь еще в 1960-х. Он стал известным как участник групп Buffalo Springfield и Crosby, Stills, Nash & Young, а позже и как сольный исполнитель. Альбомы певца "Harvest", "After the Gold Rush", "Rust Never Sleeps" стали культовыми в истории рок-музыки, а их автора назвали "крестным отцом гранжа".

Янг вошел в Зал славы рок-н-ролла, а также был награжден премиями "Грэмми" и "Джуно". Rolling Stone в 2023 году поставил его на 30-е место среди величайших гитаристов мира.

Напомним, ранее стало известно, что победители "Евровидения-2024" Nemo приедут с концертом в Украину. Артисты назвали точную дату своего выступления в нашей стране.

