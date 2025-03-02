Художник уходит через лес.

Известный американский рок-музыкант, вокалист легендарной группы New York Dolls, актер Дэвид Йохансен, у которого обнаружили четвертую стадию рака головного мозга, умер. На момент смерти знаменитости было 75 лет, пишет издание People.

Трагическую новость сообщила дочь звезды Лия Хеннеси. По ее словам, отец "мирно умер дома" в Нью-Йорке в пятницу, 28 февраля. Рядом с ним в последние минуты были его родные.

"Он умер, держа за руки свою жену Мару Хеннесси и дочь Лию, под солнечным светом, в окружении музыки и цветов", - отметила женщина.

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Причиной смерти Йохансена стала болезнь. Он долгое время боролся с раком головного мозга, но шансов на выздоровление не было. Его состояние ухудшилось также после перелома позвоночника, который артист получил в результате падения в ноябре 2024 года. Дочь исполнителя добавила, что "после десятилетия серьезно подорванного здоровья он умер естественной смертью".

"Дэвид и его семья были глубоко тронуты излиянием любви и поддержки, которую они недавно почувствовали в результате того, что рассказали о своей проблеме (в 2024 году Йохансен признался СМИ, что у него рак - Ред.). Он был благодарен, что имел возможность общаться со многими друзьями и семьей до того, как умер", - рассказала Лия.

Что известно о Йохансене

Музыкант родился в США в 1950 году. Свою популярность певец получил в 1971 году, став вокалистом New York Dolls. Коллектив в своем репертуаре сочетал различные музыкальные стили, в частности, рок-н-ролл, панк.

После распада группы в 1977 году Йохансен начал сольную карьеру, экспериментируя с различными жанрами. В 1980-х он создал проект Buster Poindexter. Наиболее известным хитом сольного проекта артиста является трек "Hot Hot Hot Hot".

Кроме выступлений на сцене, Дэвид также снимался в фильмах и сериалах, среди которых лента "Новая рождественская сказка" 1988 года (роль Духа Рождества прошлого) и сериал "Закон и порядок".

Напомним, ранее в один день со своей женой умер известный американский актер Джин Хэкмен. Тело лауреата премии "Оскар" нашли в его доме в Санта-Фе.

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