После новости об отмене выступления артисты сообщили, что все же устроят шоу для украинских поклонников.

Известные швейцарские артисты Nemo, которые стали победителями "Евровидения-2024", сообщили, что все же дадут концерт в Украине. Они объявили о переносе выступления и назвали новую дату концерта, который ранее оказался на грани отмены.

Как известно, концерт исполнителей был запланирован на 7 марта 2025 года в киевском клубе Atlas, однако позже Nemo заявили, что отменяют выступление. Сейчас стало известно, что шоу получило новую дату, оно перенесено на 10 октября.

Такие изменения в расписании концерта связаны с творческими планами артистов. Дело в том, что победители международного конкурса хотят больше времени уделить новому музыкальному альбому и представить его во время гастрольного тура по Европе. Об этом сообщил организатор выступления певцов в Instagram.

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"Мы знаем, как сильно вы ждали этого весной, и как много для нас значит встреча с вами и выступление перед вами. Но в прошлом году мы осознали важную вещь: большие дела требуют времени. В бешеном ритме после Евровидения у нас было всего три недели для написания и продюсирования новых песен - этого недостаточно для альбома, о котором мы мечтаем. Сейчас мы посвящаем следующие месяцы именно музыке и миру, который создаем и в который влюбляемся. Мы уверены, что вы тоже его полюбите", - отметили исполнители.

По словам организаторов, все ранее приобретенные билеты остаются действительными. Они автоматически переходят на новую дату выступления и остается лишь дождаться октября этого года.

Впервые своими планами о выступлении в Украине Nemo поделились еще в июле прошлого года, после Евровидения. Это произошло во время фестиваля Atlas United. Тогда знаменитости сообщили, что планируют концерты в Киеве и Греции, а позже добавили эти страны в список своих будущих выступлений. Стоимость билетов ранее составляла от 1300 до 5000 гривен.

Напомним, ранее Nemo встретились с королем Чарльзом III. Певцам выпала честь пообщаться с монархом на благотворительном мероприятии Royal Variety Performance в Лондоне.

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