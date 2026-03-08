Могилевская растрогала откровенным признанием о жизни в 50 лет

Певица заявила, что празднует свой день рождения.

Известная украинская певица Наталья Могилевская заявила, что сейчас, в свои 50 лет, она гораздо счастливее, чем была в 30.

"Я хочу вдохновить женщин Украины по-другому относиться к возрасту, к себе. Потому что я в 50 намного счастливее, чем была в 30. Что такое в 50 создать семью и иметь полный дом детского смеха?… По сути я праздную свой день рождения. И предлагаю женщинам праздновать его вот так: весело, классно, быть счастливой, в прекрасной форме", - заявила Могилевская в эфире 1-го выпуска 5-го сезона шоу "єПитання на Новому".

Певица подчеркнула, что сейчас она - счастливый человек.

"И я очень долго к этому шла. Через милосердие к себе и к людям. Через восприятие себя - "Полюби меня такой, какая я есть". Вся страна поет, и я одна не знала, что это такое… На все эти вопросы я потратила время, то важное время… 10 лет меня не было", - добавила артистка.

Напомним, недавно похудевшая на 25 килограммов Могилевская рассекретила, как сохраняет форму.

"Первый прием пищи обычно в 13:00. Его основа – это, конечно, овощи. Обожаю: овощное рагу, миксы зеленые (особенно хрустящий "айсберг"), замороженные овощные смеси. Мой особый фаворит - сырая натертая свекла с кешью-майонезом. Для сытости добавляю гречку, иногда красную рыбу", - делилась певица.

