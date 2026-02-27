'Настоящий мужчина': Денисенко впервые после развода рассказала о новых отношениях

Артистка больше не скрывает своих чувств.

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталья Денисенко, известная по проектам "Крепостная" и "Когда ты выйдешь замуж?", появилась на публике со своим бойфрендом Юрием Савранским.

В комментарии блогеру Николасу Карми артистка призналась, что пришла на премьеру фильма "Мавка. Настоящий миф" в платье стоимостью 51 тысяча 800 гривень. Ее спутник выбрал для выхода костюм, который стоит до 1 тысячи долларов. На замечание блогера о том, что платье совсем не греет зимой, Савранский ответил, что "Наталку греет нечто другое".

Бизнесмен рассказал, что официально они с актрисой находятся в отношениях около трех месяцев. Денисенко добавила, что он был влюблен в нее "с рождения". Также Наталья заверила, что Юрий умеет зарабатывать деньги:

"Юра вообще такой настоящий мужчина. И дверь открывает, и может прикрутить, прибить там все".

Карма отметил, что Денисенко сейчас во всех проектах и новостях, поэтому она точно тоже умеет зарабатывать деньги, сравнив ее с "тягловой кобылой". "Я кобылка еще та. И я умею зарабатывать деньги. Очень люблю деньги", - ответила артистка.

В комментариях к видео Денисенко отреагировала на критические комментарии от тех, кто назвал ее неискренней и неприятной. По ее словам, "хейтеры" нужны ей для продвижения видео:

"Поймите наконец, что вас триггерит собственная боль и недозволенность жить своей прекрасной жизнью. Ведь счастливый человек никогда не будет испытывать и писать такие слова".

Напомним, ранее бывший муж Натальи Денисенко - актер и ветеран войны Андрей Фединчик - заявил, что она вступила в отношения с Юрием Савранским еще во время их брака. Сама актриса это отрицает.

