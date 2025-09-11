Их брак длился почти 20 лет.

Бывший муж украинской певицы Камалии рассказал интересный факт о ней, который изучил за время их брака.

В среду, 10 сентября, экс-супруги вместе посетили празднование 20-летия ТаблоID. Во время мероприятия Камалию и Мохаммада Захура попросили раскрыть какой-то секрет о них. Певица призналась, что они планируют совместное путешествие, а вот бизнесмен поделился другой тайной:

"Камалия, пожалуй, единственная женщина в мире, которая никогда еще в своей жизни не завтракала. Она спит по утрам. Вот и секрет".

Брак Камалии и Мохаммада

Брак украинской певицы Камалии и британско-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура начался в 2003 году. Их история стала одной из самых обсуждаемых в светской жизни, ведь союз соединил яркую артистку и успешного предпринимателя.

Супруги прожили вместе почти два десятилетия, воспитывая двух дочерей, которые родились через десять лет после свадьбы. Кроме того, у Захура есть двое взрослых детей от предыдущего брака.

Несмотря на то, что их союз часто изображали как "сказочный", в 2023 году Камалия и Мохаммад Захур официально объявили о разводе. Они подчеркнули, что остаются ответственными родителями для своих дочерей.

