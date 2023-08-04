Девушки, которые жили в особняке Хефнера, видели очень многое.

Основатель эротического журнала Playboy Хью Хефнер всегда был окружен привлекательными женщинами. Модели считали за честь попасть в его роскошный особняк. Однако там "зайчиков" (так называют звезд Playboy) ждало немало испытаний.

После смерти Хефнера жуткая правда всплыла на поверхность. Модели, которые жили в особняке, рассказали об извращениях мужчины. Их истории показаны в сериале "Секреты Плейбоя" (Secrets of Playboy), а некоторые женщины детально описывали пережитый ужас в интервью для СМИ.

Двухнедельные оргии и наркотики

Так, известная модель Холли Мэдисон, которая жила в особняке Хефнера семь лет, рассказывала, что "зайчикам" приходилось принимать участие в оргиях. Хефнер приглашал друзей-мужчин, а моделям приходилось их удовлетворять. Оргии длились, как говорила Мэдисон, даже по две недели.

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"Во время двухнедельных оргий, в которых заставляли участвовать всех подружек, на двух экранах на заднем плане показывали порнофильмы, пока мы удовлетворяли Хью. Мне было стыдно, но нужно было это сделать ради собственной жизни", - рассказывала модель.

О наркотиках говорили и другие "зайчики". Они рассказывали, что в доме Хефнера было настолько много кокаина, что даже его собаки стали зависимыми. Псы якобы слизывали наркотики с пола. По словам модели Сондры Теодор, которая была девушкой Хефнера в 1970-х, он "подсадил" ее на наркотики и "высасывал жизнь" из всех молодых моделей.

Секс с собакой

Хефнер и его друзья, как рассказывали "зайчики", всегда искали острые ощущения. Им было недостаточно обычного секса, а потому они даже занимались зоофилией. Так, Сондра Теодор утверждала, что однажды застала Хефнера во время того, как он делал "что-то плохое" с ее собакой.

"Я подошла к нему и своей собаке, и спросила: "Что ты делаешь?". Я была в шоке. Он сделал вид, что это было всего лишь один раз, и что он просто дурачился. Но я больше никогда не оставляла его наедине с моей собакой", - рассказывала модель.

Информацию о зоофилию подтверждал и дворецкий Хефнера. Помимо этого, в сериале "Секреты Плейбоя" была озвучена еще одна жуткая история. Модель Линду Лавлейс "накачали" наркотиками и заставили заниматься оральным сексом с овчаркой.

"Все смеялись, когда она вышла из лимузина. Она была пьяна и под наркотиками. Вдруг из ниоткуда появляется немецкая овчарка. Они заставили ее заняться оральным сексом с немецкой овчаркой. Хотите поговорить о разврате? Это было подло", - рассказала бывшая модель ПиДжей Мастен.

Издевательства и запреты

Хефнер, как утверждают женщины, жившие в его особняке, был очень строг. У него был целый список требований к моделям. Помимо этого, он отказывался заниматься сексом, используя презервативы.

"Все было механически, я просто делала то же, что и другие девушки. Было очень противно, что Хеф категорически отказывался пользоваться презервативами", - признавалась модель Холли Мэдисон.

Также Хефнер запрещал девушкам красить губы красной губной помадой. Почему-то ему очень не нравился этот цвет, и если кто-то смел его ослушаться, мужчина устраивал скандалы. Хефнер заставлял моделей делать пластические операции, контролировал даже то, какие они делают прически. Жить в таких условиях было сложно, однако женщины понимали, что так просто уйти из особняка они не могут.

Скрытые камеры и компромат

Помимо этого, о странных поступках Хефнера рассказывала даже его жена. Вдова мужчины признавалась, что он шантажировал девушек их обнаженными фото.

В доме Хефнера повсюду были микрофоны и скрытые камеры. Он собирал компромат. В стенах особняка происходило немало жутких и мерзких вещей. Гости-мужчины делали под наркотиками то, о чем потом им было стыдно даже вспоминать. Однако никто не мог раскрыть правду об извращениях Хефнера, так как у него был компромат на всех, кто провел хотя бы одну ночь в его особняке.

Культ убийцы

Модели, которые бывали в доме Хефнера, часто замечали, что мужчина одержим историей серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Он восхищался маньяком. Хефнер с восторгом говорил о Мэнсоне и ему нравилось обсуждать подробности его преступлений.

Все эти жуткие разговоры пугали "зайчиков". После этого некоторым моделям даже мерещились призраки. Кто-то видел силуэт женщины с черными волосами, а кто-то замечал тень старого мужчины, который выглядел очень зловеще.

Все эти истории были обнародованы лишь после смерти Хефнера. Мужчина умер в 2017 году. После этого "зайчики" решились раскрыть правду, так как теперь они не боятся мести и наказаний основателя легендарного журнала Playboy.

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