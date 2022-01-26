Хью Хефнер собирал компромат на "зайчиков".

Вдова основателя журнала Playboy Хью Хефнера - Кристал Хефнер - рассказала, что ее супруг при жизни собирал компромат на моделей, а затем шантажировал их.

По этой причине девушки боялись добровольно покинуть его особняк, так как он мог распространить их обнаженные фотографии. Одна из моделей рассказала, что Хью фотографировал девушек без их согласия. Кроме того, девушки рассказали, что Хефнер делал по восемь экземпляров каждого фото.

"Я нашла тысячи фотографий, о которых вы говорите, Холли. Я немедленно порвала их и уничтожила все до единой ради тебя и других женщин на них. Их больше нет", – успокоила Кристал Хефнер моделей.

Читайте такжеРегину Тодоренко "разнесли" за "целлюлитное" фотоНапомним, ранее модели Playboy рассказали о жутких пристрастиях Хью Хефнера. Одну из девушек однажды он заставил заняться оральным сексом с овчаркой. А также известно, что он практически никогда не пользовался презервативами.

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