Хью Хефнер славится жуткими историями об издевательствах над девушками.

Многие модели мечтали попасть в Playboy, а кто-то оказывался там совершенно случайно. Но съемками для глянцевого журнала дело не обходилось. "Зайчиков" приглашали в особняк основателя журнала Хью Хефнера, где его друзья и клиенты могли делать с ними все что угодно.

Например, бывшая модель Линда Лавлейс попала в "закрытый клуб" Хефнера случайно. Ее привезли туда в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда модель вышла из лимузина, ее заставили заниматься оральным сексом с собакой.

"Все смеялись, когда она вышла из лимузина. Она была пьяна и под действием наркотиков. Вдруг из ниоткуда появляется немецкая овчарка. Они заставили ее заняться оральным сексом с немецкой овчаркой. Хотите поговорить о разврате? Это было подло", рассказала бывшая модель ПиДжей Мастен.

Читайте такжеЖену Сасанчина госпитализировали: победитель "Голоса" остался с младенцем на рукахА вот экс-модель Холли Мэдисон поделилась информацией о том, что Хью практически никогда не пользовался презервативами.

"Все было механически, я просто делала то же, что и другие девушки. Было очень противно, что Хеф категорически отказывался пользоваться презервативами", - сказала девушка.

Напомним, ранее Холли Мэдисон рассказала, что Хью Хефнер заставил ее увеличить грудь. А вот, когда она обрезала себе длинные волосы, он ее наругал. Также Хью не любил красную помаду.

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