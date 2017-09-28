В США скончался основатель Playboy Хью Хефнер

07:46, 28 сентября 2017
Мир
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Хефнер умер от естественных причин в своем доме.

Хью Хефнер / REUTERS

Основатель эротического журнала Playboy Хью Хефнер умер в США в возрасте 91 года. Об этом сообщает Playboy в Twitter.

Как отмечает ВВС, Хефнер скончался в своем доме.

В Playboy Enterprises сообщили, что Хефнер умер от естественных причин.

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Напомним, Хью Хефнер основал "Плейбой" в 1953 году. В рубрике "Девушка месяца" на обложке первого выпуска журнала тогда снялась Мэрилин Монро.

Playboy быстро стал знаковым брендом, а его логотип в виде кролика с бабочкой на шее используется многими другими подразделениями компании, включая клубы и рестораны.

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