Холли Мэдисон прожила в особняке около 7 лет.

Известная модель Холли Мэдисон прожила в доме основателя Playboy Хью Хефнера много лет, но не все они были наполнены радостью и счастьем.

Об этом сообщает DailyStar.

По словам девушки, еженедельно моделям давали по 1000 долларов на одежду. Но если менеджеры видели, что они откладывают эти деньги, но сумму уменьшали.

Кроме того, однажды Хефнер попросил девушку увеличить грудь, чтобы она больше ему нравилась. А вот, когда она обрезала себе длинные волосы, он ее наругал. Также Хью не любил красную помаду.

Читайте также"Мужей не сосчитаешь": Галкин жестко опозорил Пугачеву в эфире шоу (видео)"Я вернулась из салона и он на меня взбесился. Он кричал и говорил, что теперь я выгляжу старой, некрасивой и дешевой. Он был очень недоволен", – вспомнила модель.

И это еще не все. Оказывается, что создатель культового глянца устраивал в своем доме двухнедельные оргии и очень любил фильмы для взрослых. Чтобы хоть как-то это пережить, модели курили каннабис и напивались.

"Во время двухнедельных оргий, в которых заставляли участвовать всех подружек, на двух экранах на заднем плане показывали порнофильмы, пока мы удовлетворяли Хью. Мне было стыдно, но нужно было это сделать ради собственной жизни", – прокомментировала кролик Playboy.

И так продолжалось семь лет, пока Мэдисон не решилась сбежать. Благо, ей это удалось и она стала известной без помощи Хефнера.

Стоит отметить, что и украинская певица Даша Астафьева была в доме Хейнера. В одном из интервью певица рассказала, что Хью не любил нижнее белье, ему больше нравились голые девушки.

Напомним, ранее Даша Астафьева полностью разделась для Playboy.

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Автор: Диана Могилевич