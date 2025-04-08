Герцогиня Сассекская призналась, что оказалась на грани жизни и смерти.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл 8 марта этого года представила свой новый подкаст. Во время последнего выпуска знаменитость решилась на откровенное признание о своем здоровье.

Подкаст Confessions of a Female Founder жена принца Великобритании Гарри записала с бизнесвумен Уитни Вулф Херд. Она является основательницей приложения Bumble и соосновательницей Tinder. Знаменитость расспрашивала у подруги о развитии ее бизнеса и делилась своим опытом.

Когда тема зашла о здоровье, она сообщила, что пережила тяжелое медицинское расстройство после родов. Маркл впервые призналась, что у нее была преэклампсия - это осложнение во время или после беременности. Для нее характерно высокое кровяное давление и наличие белка в моче.

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"У нас обоих был очень похожий опыт - хотя мы тогда еще не знали друг друга - с послеродовым периодом. У нас у обоих была послеродовая преэклампсия", - поделилась Меган.

Это медицинское расстройство при отсутствии должного лечения может привести к проблемам с печенью, почками, зрением. Бывало, что ситуация доходила даже до смерти. Герцогиня призналась, что она оказалась на грани жизни и смерти, но при этом скрывала это от публики и пыталась казаться здоровой.

"И ты все еще пытаешься жонглировать всеми этими вещами в мире, а мир не знает, что происходит. Ты пытаешься появляться для людей, появляться в основном ради своих детей. Но такие вещи - большие медицинские опасности. Я имею в виду, это вопрос жизни или смерти", - добавила жена принца Гарри.

Ее подруга-предпринимательница с восторгом высказалась о силе Маркл, которая поборола недуг. А также она была удивлена, что герцогиня сразу после рождения первенца появилась на публике, несмотря на свои проблемы.

"Я никогда не забуду твои фото после рождения Арчи, когда весь мир ждал его дебют. Я тогда уже стала или вот-вот должна была стать мамой. И я такая: "О Боже, как эта женщина делает это? Как она надевает каблуки и представляет ребенка на глазах у всего мира?" Я едва могла пережить доставку к двери. Я говорила: "Пожалуйста, не смотрите на меня, оставьте все на улице". Послеродовой период такой сумасшедший", - поделилась Уитни.

Отметим, что Меган и Гарри поженились в 2018 году. Уже через год у супругов родился сын Арчи Маунтбеттен-Виндзор, а в июне 2021-го появилась на свет их дочь Лилибет.

Напомним, ранее бренд Меган Маркл взлетел за час. Она открыла бизнес по продаже товаров для дома и образа жизни As Ever. Знаменитость раскрыла секрет своего успеха и призналась, что учится секретам предпринимательской деятельности у успешных людей, но главный совет получила давно.

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