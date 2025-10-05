Младшая дочь певицы отмечает свой день рождения.

Певица Оля Полякова трогательно обратилась к своей младшей дочери в ее день рождения. Как оказалось, сегодня, 5 октября, девочке исполнилось 14 лет.

В своем блоге в Instagram артистка поделилась, что "не перестает удивляться, какой самостоятельной, настойчивой и целеустремленной девушкой выросла" ее Алиса. При этом она подчеркнула, что девочка всегда имела собственное мнение, даже когда она была маленькой, навязать чужое видение ей было невозможно.

"С тобой я убедилась: детей нельзя "воспитать" по какому-то сценарию, ведь они рождаются уже с собственным характером и внутренним светом. Еще в три года тебе было невозможно навязать свое мнение. Ты сама выбирала игрушки, позже - одежду, обувь, а сегодня - свой путь, свои мечты, свою будущую профессию. Все - исключительно собственным сердцем и убеждением. Это удивительное качество, которое учит меня доверять тебе и поддерживать", - призналась Оля.

Полякова добавила, что младшая дочь для "одновременно и ученик, и учитель", и она счастлива быть ее мамой. Певица выразила свою уверенность и готовность поддерживать 14-летнюю Алису во всех ее начинаниях. Также она опубликовала несколько свежих фото девушки-подростка, на которых видно, как она изменилась.

К поздравлениям присоединилась и известная подруга Оли Полковой - Маша Ефросинина. Ведущая отметила, что девочка из "суровой принцессы" начала превращаться в настоящий "цветок".

