В мае 2023 года комик подал соответствующее заявление.

Российский суд отказался снимать с комика Максима Галкина статус "иноаегента". Соответствующие заявление он подал в мае 2023 года.

Как сообщают росСМИ, представительница Галкина на суде заявила, что ее клиент не может быть "иноагентом", поскольку он не политик, а творческий человек.

"Он 28 лет занимается юмористической деятельностью, в том числе сатирой. Критика в адрес власти не может расцениваться как политическая деятельность", - сказала Елена Шумилина.

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Минюст РФ в качестве "доказательств" того, что Галкин - "иноагент", предоставил скриншоты и афиши выступлений комика.

За что Максима Галкина объявили "иноагентом" в России

Внесли мужа Пугачевой в перечень "иноагентов" за то, что он якобы "получает иностранное финансирование". Истинной причиной являются его антивоенные высказывания - артист с самого начала полномасштабной войны в своем блоге неоднократно рассказывал о том, что это по приказу из Кремля бомбят мирные украинские города.

Кроме того, весной 2022 года муж Аллы Борисовны Пугачевой заявил, что финансово поможет украинцам.

"Часть заработанных денег я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело", - написал Максим у себя в блоге, публикуя анонс концертов по городам Израиля.

Ранее УНИАН писал, что российская актриса Васильева публично назвала Галкина сволочью: комик ответил.

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