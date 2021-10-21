Макияж звезд на Хэллоуин вдохновляет нас на яркие и страшные образы.

Совсем скоро мы отпразднуем Хэллоуин – самый страшный и веселый праздник в году. Традиционно к этому празднику наряжаются в костюмы ведьм и мистических существ, а на лицо наносят страшный грим. Звезды также следуют этой традиции и радуют фанатов необычными образами.

Ранее мы рассказывали, какие яркие костюмы звезд на Хэллоуин мы видели в прошлых годах. А сейчас покажем страшный макияж на Хэллоуин в звездном исполнении, который можно повторить дома.

Леди Гага

Яркая и эпатажная Леди Гага любит примерять на себя необычные образы. В 2017 году Гага к Хэллоуину нарядилась в Эдварда Руки-ножницы из одноименного фильма. Гага использовала белую пудру, чтобы сделать черты лица более тонкими и выразительными. Звезда сделала акцент на глазах.

Энн Хэтэуэй

В 2020 году Энн Хэтэуэй сыграла главную роль в хэллоуинском фильме "Ведьмы". Специально к празднику актриса показала тематический грим из фильма в своем Инстаграме. Образ ведьмы она показала при помощи нарощенных ресниц, темно-синих теней и фиолетовой помады. Завершает образ устрашающий шрам из уголков губ.

Деми Ловато

Актриса и певица Деми Ловато напугала фанатов реалистичным макияжем зомби. Она использовала красные линзы, черные тени и искусственную кровь для грима. Завершает образ мертвенно-бледное лицо.

Джиджи Хадид

Супермодель Джиджи Хадид каждый год восхищает фанатов новым гримом к Хэллоуину. Один из самых запоминающихся образов звезды посвящен главному герою фильма "Маска". Для его создания Джиджи перекрасила лицо в зеленый цвет, а глаза подчеркнула подводкой. Другой яркий грим модели изображает тыкву с устрашающим ртом – традиционный атрибут Хэллоуина.

Оливия О'Брайен

Певица Оливия О'Брайен к Хэллоуину преобразилась в вампира. Её макияж был не очень замысловатый, но запоминающийся: красные линзы, коричневые тени на веках и красноватые узоры сосудов.

Джо Джонас и Софи Тернер

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер со своим мужем нарядились в членов знаменитой семейки Аддамс. Создать реалистичный образ Софи помогла алая помада и черные тени. Светловолосая актриса также использовала парик, а Джо Джонас поместил на плечо знаменитую перчатку.

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Автор: Екатерина Пулатова