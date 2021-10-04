Образы звезд на Хэллоуин поражают своей креативностью.

Хэллоуин – это, наверно, единственный праздник в году, когда фраза "У тебя ужасный наряд" является комплиментом. Многие знаменитости к этой дате примеряют на себя яркие образы вампиров, ведьм и прочих монстров, чтобы удивить фанатов.

Среди образов звезд к Хэллоуину можно увидеть и страшные, и сексуальные, и даже романтичные наряды. Показываем, как наряжали к празднику знаменитости в прошлом году.

Ранее УНИАН рассказывал о том, какие служебные романы звезд сложились на съемочной площадке.

Ирина Билык

Ирина Билык обратилась к образу Санта Муэрте – мексиканскому божеству смерти. Мексиканцы изображают смерть с черными кругами вокруг глаз и узорами на лице. Ирина Билык дополнила свой "страшный" образ шляпкой из искусственных роз.

Карди Би

Певица Карди Би поразила сеть невероятно сексуальным образом Медузы Горгоны. Свой горячий костюм звезда дополнила золотыми украшениями и длинным маникюром. Открытый наряд прекрасно дополнил идеальную фигуру Карди Би.

Белла Хадид

Наряд Беллы Хадид на Хэллоуин очень порадовал фанатов комиксов. Супермодель примерила синий парик и нанесла на лицо черные линии, имитирующие рисунки в комиксах. Яркий макияж и голубые линзы закончили образ.

Леся Никитюк

Леся Никитюк встретила Хэллоуин дома, в уютной обстановке. Фото телеведущей в пышном кокетливом платье на фоне камина умилило поклонников. Никитюк украсила комнату свечами и корзиной с тыквами.

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских тоже нарядились к празднику. Настя, как и Билык, использовала образ Муэрте, сделав его более сексуальным. Этот наряд очень подошел Каменских с её длинными черными волосами. А Потап перевоплотился в вампира с клыками.

Холзи

Самый страшный макияж на Хэллоуин получился у американской певицы Холзи. Посмотрите, какой пугающе реалистичный образ создала звезда! Такой грим действительно может присниться в кошмарах.

Автор: Екатерина Пулатова