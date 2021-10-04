Хэллоуин – это, наверно, единственный праздник в году, когда фраза "У тебя ужасный наряд" является комплиментом. Многие знаменитости к этой дате примеряют на себя яркие образы вампиров, ведьм и прочих монстров, чтобы удивить фанатов.

Среди образов звезд к Хэллоуину можно увидеть и страшные, и сексуальные, и даже романтичные наряды. Показываем, как наряжали к празднику знаменитости в прошлом году.

Ранее УНИАН рассказывал о том, какие служебные романы звезд сложились на съемочной площадке.

Ирина Билык

Ирина Билык на Хэллоуин / фото instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык обратилась к образу Санта Муэрте – мексиканскому божеству смерти. Мексиканцы изображают смерть с черными кругами вокруг глаз и узорами на лице. Ирина Билык дополнила свой "страшный" образ шляпкой из искусственных роз.

Карди Би

Карди Би на Хэллоуин / фото instagram.com/iamcardib
Карди Би на Хэллоуин / фото instagram.com/iamcardib

Певица Карди Би поразила сеть невероятно сексуальным образом Медузы Горгоны. Свой горячий костюм звезда дополнила золотыми украшениями и длинным маникюром. Открытый наряд прекрасно дополнил идеальную фигуру Карди Би.

Белла Хадид

Белла Хадид на Хэллоуин / фото instagram.com/bellahadid
Белла Хадид на Хэллоуин / фото instagram.com/bellahadid

Наряд Беллы Хадид на Хэллоуин очень порадовал фанатов комиксов. Супермодель примерила синий парик и нанесла на лицо черные линии, имитирующие рисунки в комиксах. Яркий макияж и голубые линзы закончили образ.

Леся Никитюк

Леся Никитюк на Хэллоуин / фото instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк встретила Хэллоуин дома, в уютной обстановке. Фото телеведущей в пышном кокетливом платье на фоне камина умилило поклонников. Никитюк украсила комнату свечами и корзиной с тыквами.

Потап и Настя Каменских

Настя Каменских на Хэллоуин / фото instagram.com/kamenskux
Потап и Настя Каменских на Хэллоуин / фото instagram.com/kamenskux

Потап и Настя Каменских тоже нарядились к празднику. Настя, как и Билык, использовала образ Муэрте, сделав его более сексуальным. Этот наряд очень подошел Каменских с её длинными черными волосами. А Потап перевоплотился в вампира с клыками.

Холзи

Холзи на Хэллоуин / фото instagram.com/iamhalsey

Самый страшный макияж на Хэллоуин получился у американской певицы Холзи. Посмотрите, какой пугающе реалистичный образ создала звезда! Такой грим действительно может присниться в кошмарах.

Автор: Екатерина Пулатова