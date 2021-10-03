Каждый год Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В конце октября весь мир отмечает День всех святых - праздник Хэллоуин. Примечательно, что в 2021 году торжество выпадает на воскресенье. Это значит, что люди могут смело наряжаться в костюмы и поддерживать ежегодную традицию.

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные в октябре 2021 ждут украинцев.

Какого числа Хэллоуин - дата самого страшного праздника

День Всех Святых отмечается из года в год одинаково - в ночь с 31 октября на 1 ноября. Кроме того, именно в этот день жители нашей страны переводят часы на зимнее время - в сутках будет целых 25 часов.

Так что, вы можете смело запасаться страшным костюмом, делать рожицу из тыквы и идти отмечать праздник. Главное - не проспать на работу в понедельник.

Почему хэллоуин так называется - история праздника

Существует поверье, что ночь с 31 октября на 1 ноября обрела мистическое значение еще 2000 лет назад. Тогда племена кельтов, которые жили на территории Англии, Шотландии, Северной Франции, Ирландии и Уэльса, чествовали Бога Смерти. Делали они это, потому что считали, что именно в эту ночь он собирает все души, умершие в прошлом году, и помещает их в животных - такая плата за грехи, совершенные при жизни.

Читайте такжеПокровская родительская суббота в октябре 2021: когда чтим память усопшихА вот 1 ноября кельты отдавали почести Богу Солнца для того, чтобы он не лишил их жизни и подарил хороший урожай. Люди разжигали высокие костры и делали жертвоприношения, пытаясь задобрить могущественного Бога. Дата была выбрана неслучайно - 1 ноября кельты праздновали Новый Год.

Примерно в это же время праздновали и римляне, но восхваляли они Помону - богиню плодородия. Когда римляне завоевали кельтов на территории Северной Франции, изменились и традиции, но большой осенний праздник продолжали отмечать 1 ноября.

В средние века 1 ноября был назначен Днем Всех Святых. Считалось, что в эту дату почитаются умершие, для которых не нашлось места в году. Таким образом церковь пыталась уничтожить языческие ритуалы. Праздник 1 ноября назывался "All Saints’ Day" или "All Hallows’ Day".

Несмотря на усилия церкви, обряды никуда не исчезли, а название праздника со временем изменилось на "All Hallows Even", а потом - "Halloween". До сих пор считается, что 1 ноября - светлый церковный праздник, а вечер и ночь 31 октября - день для магии и суеверий.

Сколько дней длится праздник хэллоуин и что нужно делать

День Всех Святых длится одну ночь. В древние века люди верили в то, что 31 октября просыпается вся нечистая сила и, превращаясь в животных, блуждает среди нас. Более того, существует версия, что духи часто приходят в свои бывшие жилища, чтобы проверить, как ведут себя новые хозяева.

На Хэллоуин принято делать страшную рожицу из тыквы и оставлять ее на пороге или подоконнике дома. Дети ночью 31 октября переодеваются в страшные костюмы и стучатся в соседские квартиры, произнося: "Кошелек или жизнь!" или "Конфеты или смерть!". Это значит, что, если им не дадут сладостей или денег, отказавшего ждут неприятности.

Хэллоуин 2021 - зачем нужна тыква

Поделка из овоща, которую делают многие люди, отмечающие Хэллоуин, называется "светильник Джека". И у самого главного атрибута праздника есть своя история.

Согласно легенде, жил на свете парень по имени Джек. Душа была его черной, поступки ужасными, так что, когда к нему пришел Дьявол, Джек не удивился. По дороге в Ад Джек увидел яблоню и уговорил дьявола залезть на дерево и сорвать несколько плодов. Когда Дьявол взобрался на дерево, Джек достал из кармана нож и вырезал на стволе крест.

Читайте такжеЧерная зависть: названы главные сплетницы по знаку ЗодиакаКак известно, этот символ вызывает у Дьявола не самые приятные эмоции, поэтому слезть нечистый не смог. Джек заключил сделку с ним - сказал, что поможет Дьяволу спуститься вниз, если тот обещает, что никогда не заберет его душу. Антихрист согласился.

Прошло время, Джек умер, а душа его осталась неприкаянной. За грехи при жизни в Рай его брать не хотели, тогда он сам пришел к Дьяволу и попросил забрать его. Дьявол разозлился и сказал: "Ты обманул меня, вынудил не забирать свою душу, а я обещание свое держу". Джек не знал, куда же ему идти теперь, и Дьявол посоветовал возвращаться туда, откуда он пришел.

Сказав это, нечистый взял горсть раскаленных углей и бросил в Джека. Тот поймал их и положил в репу, которую держал в руках - это было единственное, чем он утолял голод. Репа внутри засияла пламенем углей, а Джек пошел скитаться по миру в поисках пристанища для своей черной души.

Именно так и появился светильник Джека, только вместо репы теперь используют тыкву.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева